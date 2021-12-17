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Новости 9:55

В Смольном объяснили медленную уборку снега заботой об окружающей среде

фото ЗакС политика В Смольном объяснили медленную уборку снега заботой об окружающей среде

Петербургские дорожники применяют безопасные средства для уборки улиц от снежных залежей, что замедляет общий процесс, отчитался вице-губернатор Анатолий Повелий, курирующий очистку города от осадков.

"Обратите внимание, никаких реагентов, которые, скажем так, принципиально ускорили бы уборку и тротуаров, и улиц, но нанесли бы ущерб и природе, и органам дыхания, и обуви, и нашим братьям меньшим, которые по этому ходят. Позиция наша, что город должен убираться экологически чистыми методами", — выступил Повелий в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вице-губернатор уточнил также, что в снегоплавильных пунктах привозимые осадки проходят через специальную очистку, ввиду чего увеличивается скорость их обработки. Делается это для того, чтобы уменьшить вред городской экологии.

Добавим, по состоянию на 16 декабря с петербургских улиц вывезли не менее 790 тысяч кубометров снежных осадков, что эквивалентно объёмам, которые были утилизированы в прошлом году вплоть до февраля.


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