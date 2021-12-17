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Новости 10:31

Новая сцена МДТ за 8 млрд рублей будет возведена к 2024 году на Звенигородской улице

фото ЗакС политика Новая сцена МДТ за 8 млрд рублей будет возведена к 2024 году на Звенигородской улице

К 2024 году на Звенигородской улице должна быть возведена новая сцена Академического малого драматического театра: стоимость объекта — 8 млрд рублей, следует из документации к тендеру, опубликованному на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет построить здание высотой в 8 этажей площадью свыше 32 тысяч кв. метров и вместительностью 675 человек. 

Стоимость объекта включает в себя не только возведение здания, но также подключение всей необходимой инфраструктуры, в том числе театрального оборудования, подземного паркинга, системы охраны.

Изначально предполагалось, что новое здание МДТ будет построено к 2018 году: для этого из бюджета города выделялись средства ещё в 2013 году. Работы так и не были завершены из-за скандала с хищением средств. В феврале 2021 года недостроенный объект передали "Единому заказчику в сфере строительства", который и объявил новый конкурс на 8 млрд рублей.


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