Суд не стал отправлять в СИЗО жительницу Череповца, распылившую в лицо силовику дихлофос

Городской суд Череповца отказался помещать в СИЗО местную жительницу Елену Воеводину, обвиняемую в распылении аэрозоля в сотрудника Росгвардии.

Инцидент с участием женщины и силовика случился 25 ноября, когда она в составе единомышленников пришла в здание Заксобрания Вологодской области для того, чтобы передать депутатов петицию против QR-кодов. На входе между ней и росгвардейцем произошла перепалка, в ходе которой она достала из сумки дихлофос и распылила его в сторону силовика. В тот же день, находясь в Вологодской клинической больнице №1, она ударила ногой уже другого полицейского, в результате чего последний "испытал физическую боль".

Воеводиной инкриминируют ч.1 ст. 318 УК РФ.

14 декабря дома у женщины прошёл обыск, после которого её задержали.

О заключении под стражу в суде ходатайствовал следователь, который указывал на то, что Воеводина обвиняется в совершении двух преступлений средней тяжести против представителей государственной власти, может совершить новые и оказать воздействие на свидетелей. В ответ женщина заявила, что одна воспитывает малолетнего сына, других родственников у которого нет.

Суд счёл доводы следователя неубедительными и отказал в удовлетворении прошения.