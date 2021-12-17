ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:53

В России учли еще 27,7 тысяч случаев коронавируса за сутки, в Петербурге - 1984

фото ЗакС политика В России учли еще 27,7 тысяч случаев коронавируса за сутки, в Петербурге - 1984

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 27 743 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 743 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 080 человек (на 53 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 37 437 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве – 2 755 новых больных, в Петербурге – 1 984 (на восемь меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1 452. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 213 человек с коронавирусом и скончались 63 (накануне – 61).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама