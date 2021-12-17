В России учли еще 27,7 тысяч случаев коронавируса за сутки, в Петербурге - 1984

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 27 743 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 743 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 080 человек (на 53 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 37 437 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве – 2 755 новых больных, в Петербурге – 1 984 (на восемь меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1 452. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 213 человек с коронавирусом и скончались 63 (накануне – 61).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.