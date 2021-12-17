Ремонтные работы заблокируют движение по нескольким съездам с ЗСД

Движение по нескольким съездам с ЗСД в Приморском районе будет перекрыто ввиду проводимых на них ремонтных работ, информирует пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

Ночью 18 декабря с 01:00 до 04:00 по очереди закроют съезды с ЗСД на Богатырский проспект и Планерную улицу. Места ремонтных работ обозначат дорожными знаками. Объехать заблокированные участки можно будет через открытые съезды развязки,так как перекрытие ведётся поочередно.

"Рекомендуем проявлять особое внимание при движении около мест производства работ, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожной ситуацией", — отметили в назидание в "Магистрали Северной столицы".