В петербургском ресторане задержали сбежавшего из-под ареста экс-чиновника Росреестра

В петербургском ресторане, расположенном в Петроградском районе, сотрудники полиции задержали бывшего чиновника Росреестра Бориса Авакяна, объявленного в международный розыск, информирует пресс-служба регионального МВД.

Как полагают следователи, Авакян является организатором преступной группы, которая ввозила в Россию различную технику под видом дешёвых строительных материалов.

После того как ранее Авакяна задержали и поместили под домашний арест, ему удалось сбежать и скрыться от следствия сначала во Франции, а после в Армении, где он даже успел поработать на высоких государственных должностях.