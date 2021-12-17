"Почему каршеринг?": Матвиенко раздражает засилье англицизмов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с критикой массового заимствования слов и корней из английского языка. Наблюдаемому явлению она не всегда находит объяснение.

"Ну, не понимают пожилые люди, что такое кэшбэк. Ну, почему нельзя российский аналог - "возврат денег"? Когда я услышала, что на каком-то тракторном заводе в цехе номер восемь сегодня прошел перфоманс - ну, послушайте, ну, наверное, хватит нам увлекаться этим", - приводит фрагмент из ее выступления "Интерфакс".

В пример Матвиенко ставит маленькие страны, которым удается более бережно относиться к родному языку и, более того, придумать собственные аналоги англоязычным техническим терминам, а не наоборот. Отдельную печаль в Матвиенко вселяет мода в одежде: эта индустрия совсем не богата на русские слова.

"Смотришь - идет ребенок, на шапке бренд какой-то фирмы, и как-то обидно за детей. Ребенка не оденешь во что попало. Он хочет модное, современное, красивое, и мы должны этим требованиям соответствовать", - привела пример чиновница.

Выход из ситуации ей видится в формировании гордости у детей за все, что произведено в пределах России.

"А то мы привыкли - все, что там, это хорошо, с придыханием. А все, что здесь у нас, как бы не очень", - посетовала государственный деятель.