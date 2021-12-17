Коечный фонд для больных с COVID-19 в Петербурге увеличили на 400 мест

Петербургские чиновники обнародовали новый информационный бюллетень, демонстрирующий динамику пандемии коронавируса в городе. Согласно данным на 17 декабря, продолжает расти число поступающих в больницы с признаками коронавируса и пневмонии (448 вместо 423 накануне). В реанимационных отделениях лежат 568 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 330 человек (вместо 321 накануне).

Инфекционный коечный фонд, сокращенный в начале недели до 7 449 мест, вновь стал шире и насчитывает сегодня 7 852 койки. Он свободен, в соответствии с нормативом Миндздрава, на 34,88%.

На карантине находится 3 521 гражданин (накануне их было 3 412), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 25 124 петербуржца, амбулаторно лечатся 26 350 человек. За сутки было сделано 34 859 ПЦР-тестов.