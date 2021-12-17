Платная парковка в Петербурге может стать поминутной

Руководитель комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что Смольный рассматривает возможность введения поминутной оплаты парковки в центре Петербурга.

На данный момент оставившие свои автомобили на 15-20 минут горожане вынуждены платить за целый час.

"Введение поминутного тарифа решит эту проблему", — цитирует Полякова "Деловой Петербург".

Напомним, начиная с 1 декабря стоимость платной парковки в Северной столице составляет 100 рублей в час.

Кроме того, не так давно была расширена зона платного паркинга: новая охватывает территорию, ограниченную Фонтанкой, Невским проспектом и набережными Кутузова, Воскресенской, Смольной и Синопской.