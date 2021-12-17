ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:31

Платная парковка в Петербурге может стать поминутной

фото ЗакС политика Платная парковка в Петербурге может стать поминутной

Руководитель комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что Смольный рассматривает возможность введения поминутной оплаты парковки в центре Петербурга.

На данный момент оставившие свои автомобили на 15-20 минут горожане вынуждены платить за целый час.

"Введение поминутного тарифа решит эту проблему", — цитирует Полякова "Деловой Петербург".

Напомним, начиная с 1 декабря стоимость платной парковки в Северной столице составляет 100 рублей в час.

Кроме того, не так давно была расширена зона платного паркинга: новая охватывает территорию, ограниченную Фонтанкой, Невским проспектом и набережными Кутузова, Воскресенской, Смольной и Синопской.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама