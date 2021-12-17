"Ситуация остаётся напряжённой": Путин отметил возросший уровень смертности от COVID-19

Владимир Путин призвал россиян помнить об антивирусных мерах безопасности на время как Нового года, так и последующих выходных, передаёт РИА "Новости".

"После первого тоста обычно забывают о мерах предосторожности, но это не тот случай", - назидает президент.

Кроме того, Путин отметил возросшую смертность от коронавирусной инфекции.

"Ситуация в борьбе с коронавирусом остаётся напряженной: количество заболевших уменьшилось почти наполовину, но возросла смертность", - констатировал глава государства.

Также в своей речи Путин затронул тему омикрон-штамма COVID-19, указав, что в борьбе с ним показала свою эффективность отечественная вакцина "Спутник V".