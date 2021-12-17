В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД

На рассмотрение депутатов Государственной думы внесён проект закона, вводящий уголовную ответственность за систематические злостные нарушения Правил дорожного движения, информирует ТАСС.

В документе прописаны положения, которые могут привести к возбуждению уголовного дела. Это - превышение скорости на величину более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута.

Мера будет избрана для водителя, который ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав.