Госдума окончательно одобрила закон о Fan ID

Депутаты Государственной думы окончательно приняли законопроект, предполагающий введение с 1 июня 2022 года паспортов болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные состязания, делится ТАСС.

Инициатива законодательно закрепляет понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации участника, зрителя и иных лиц, задействованных в спортивном мероприятии, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности.

Оформить Fan ID можно будет на портале госуслуг.

Перечень мероприятий, доступ на которые будет открыт только верифицированным болельщикам, будет определять правительство РФ.

Против документа уже выступили футбольные фанаты, напомнившие, что процедура аннулирования или отказа в выдаче паспортов болельщиков во время Кубка конфедераций и чемпионата мира была абсолютно непрозрачной.