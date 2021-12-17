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Новости 17:31

МЧС предупреждает о гололедице и метели под Петербургом

фото ЗакС политика МЧС предупреждает о гололедице и метели под Петербургом

Грядущая суббота, 18 декабря, будет снежной и скользкой как для Петербурга, так и Ленинградской области, информирует региональное управление МЧС.

"Ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Днем местами слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, в восточных районах сложная обстановка", — сообщают областные спасатели.

В Петербурге ожидается умеренный снегопад, температура по-прежнему будет держаться на отметке чуть выше 0.

"Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем 0...+2 гр. На дорогах гололедица", — уведомляет МЧС.


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