МЧС предупреждает о гололедице и метели под Петербургом

Грядущая суббота, 18 декабря, будет снежной и скользкой как для Петербурга, так и Ленинградской области, информирует региональное управление МЧС.

"Ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Днем местами слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, в восточных районах сложная обстановка", — сообщают областные спасатели.

В Петербурге ожидается умеренный снегопад, температура по-прежнему будет держаться на отметке чуть выше 0.

"Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем 0...+2 гр. На дорогах гололедица", — уведомляет МЧС.