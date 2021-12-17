У петербуржцев начнут изымать авто за неправильную парковку во дворах

В Петербурге начало работу подведомственное Государственной административно-технической инспекции ГКУ "Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства", в чьи обязанности будет входить контроль за парковкой во дворах, делится 78.ru.

"В ближайшее время планируется произведение закупки 18 автомобилей программно-аппаратных комплексов. Планируется, что в каждом районе будет по одной такой машине. Машина с аппаратно-программным комплексом будет проезжать, если увидит нарушение, она его зафиксирует. Данные будут отправлены в ГИБДД, будет вынесено постановление в отношении собственника транспортного средства. В случае изъятия специалист на месте составляет документы и вызывает собственника транспортного средства на составление протокола", - представил задачи ведомства глава отдела фиксации правонарушений управления по мониторингу состояния объектов элементов благоустройства Антон Кузьменков.

Спецтранспорт будет мониторить ситуацию во дворах с утра до вечера. Неправильная парковка грозит нарушителям штрафом в размере 3-5 тысяч рублей (для юрлиц – до 500 тысяч рублей). В крайних случаях – например, когда автомобиль мешает подъезду к мусорным контейнерам – ГАТИ может изымать машины у владельцев и отправлять их на штрафстоянку.