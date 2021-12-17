На улице Зодчего Росси закончилась реставрация старинных фасадов

Реставрационные работы на улице Зодчего Росси, состоящей из пяти зданий, подошли к концу, передает пресс-служба Смольного. Два из них образуют памятник федерального значения "Ансамбль улицы Зодчего Росси". В нынешнем году на оплату подрядных работ город потратил более 240 млн рублей. Это в разы больше, чем в период 2018-2020 годов, когда работы потребовали привлечения 44 млн рублей.

"Мы несем ответственность за сохранение красоты нашего города и ведем планомерную работу по реставрации памятников и архитектурных ансамблей. Улица Зодчего Росси – одно из знаковых мест нашего города, уникальное своими пропорциями. Реставрация вернула ей красоту", - считает губернатор Александр Беглов.

Специалисты ликвидировали следы многочисленных протечек и трещины на фасадах бывшего здания Министерства народного просвещения и нынешнего здания академии балета имени Вагановой, привели в порядок штукатурный слой. Улица примечательна тем, что при ее проектировании использовался античный канон: фасады двух напротив стоящих зданий составляют в длину 220 метров, что в десять раз больше их высоты и ширины самой улицы.