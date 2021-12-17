В Мариинском дворце продемонстрировали "шаг к открытости", пригласив молодоженов

Спикер петербургского парламента Александр Бельский 17 декабря пригласил в здание Мариинского дворца пару молодоженов, Владислава и Юлию Александровых. Как пишет пресс-служба ЗакСа, поступок спикера имел цель показать стремление представительного органа власти к большей открытости и публичности. Событие символическим для Бельского образом совпало по времени с приближающимся Днем сотрудником органов ЗАГСа и не только с ним.

"Совсем недавно Законодательное Собрание Санкт-Петербурга отметило свой день рождения – 27 лет, а сегодня день рождения вашей семьи. Желаю вам быть счастливыми, поддерживать друг друга и чтобы ваш дом был наполнен радостью и детским смехом!", - произнес Бельский, лично поздравляя гостей.

Единоросс, общаясь с молодой парой, совершил для нее мини-экскурс в богатую историю здания, а напоследок провел членов вновь образованной семьи в домовую церковь при дворце, построенную по проекту знаменитого архитектора Андрея Штакеншнейдера в середине XIX века.

фото: пресс-служба Законодательного собрания