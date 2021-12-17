В Петербурге горит завод "Северная верфь", есть пострадавшие

В Кировском районе Петербурга на судостроительном заводе "Северная верфь" вечером 17 декабря вспыхнул пожар. На текущий момент уровень его сложности спасательные службы подняли до третьего уровня: усугубляют положение дел лакокрасочные материалы, имеющиеся на территории. Издание "Фонтанка" пишет, что горение, площадь которого пока составляет примерно 80 кв. метров, происходит непосредственно на корабле. Предположительно, это корвет "Проворный".

Уже известно о трех пострадавших: один человек отказался от помощи, один в удовлетворительном состоянии, один находится в состоянии средней степени тяжести и еще один - в тяжелом состоянии. Как пишет издание "Mash на Мойке", по тревоге привлекли к тушению почти всех спасателей города, поскольку есть угроза взрыва.