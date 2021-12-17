ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:46

С Дворцовой площади станет возможным отправить новогоднюю открытку в любой город мира

фото ЗакС политика С Дворцовой площади станет возможным отправить новогоднюю открытку в любой город мира

В последнюю декаду декабря, в преддверии новогодних праздников петербуржцы получат возможность отправить поздравительную открытку в любой населенный пункт любой страны прямо с Дворцовой площади.

"Рядом с главной елкой города на Дворцовой площади появится красочная литературная фотозона и пункт посткроссинга, откуда можно будет отправить открытку в любую точку мира. "Новогодняя почта" будет работать с 20 по 30 декабря 2021 г. с 17:00 до 20:00", - сообщила пресс-служба "Почты России".

Для этой акции, проводимой почтовым монополистом совместно с комитетом по печати и газетой "Петербургский дневник", предлагаемые для отправления открытки были специально созданы по рисункам детей. Для отбора лучших художественных работ проводился конкурс.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама