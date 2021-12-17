С Дворцовой площади станет возможным отправить новогоднюю открытку в любой город мира

В последнюю декаду декабря, в преддверии новогодних праздников петербуржцы получат возможность отправить поздравительную открытку в любой населенный пункт любой страны прямо с Дворцовой площади.

"Рядом с главной елкой города на Дворцовой площади появится красочная литературная фотозона и пункт посткроссинга, откуда можно будет отправить открытку в любую точку мира. "Новогодняя почта" будет работать с 20 по 30 декабря 2021 г. с 17:00 до 20:00", - сообщила пресс-служба "Почты России".

Для этой акции, проводимой почтовым монополистом совместно с комитетом по печати и газетой "Петербургский дневник", предлагаемые для отправления открытки были специально созданы по рисункам детей. Для отбора лучших художественных работ проводился конкурс.