Дальневосточных общественников, помогавших пострадавшим женщинам и ЛГБТ, признали иноагентами

Минюст внес в список незарегистрированных общественных объединений, выполнящих функции иностранного агента, движение "Маяк"* из Владивостока. Информация об этом появилась на сайте ведомства вечером в пятницу, 17 декабря.

В качестве основания для включения указана финансовая поддержка от фонда "Сфера", также признанного иноагентом.

"Маяк"* действует с 2015 года. Общественное движение работает на Дальнем Востоке и оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.

Также в реестр НКО-иноагентов добавили автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ из Владивостока "Лилит"**.

*Организация включена Минюстом в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

**Организация включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.