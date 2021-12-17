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Новости 21:14

Дальневосточных общественников, помогавших пострадавшим женщинам и ЛГБТ, признали иноагентами

фото ЗакС политика Дальневосточных общественников, помогавших пострадавшим женщинам и ЛГБТ, признали иноагентами

Минюст внес в список незарегистрированных общественных объединений, выполнящих функции иностранного агента, движение "Маяк"* из Владивостока. Информация об этом появилась на сайте ведомства вечером в пятницу, 17 декабря. 

В качестве основания для включения указана финансовая поддержка от фонда "Сфера", также признанного иноагентом. 

"Маяк"* действует с 2015 года. Общественное движение работает на Дальнем Востоке и оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.

Также в реестр НКО-иноагентов добавили автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ из Владивостока "Лилит"**.

 

*Организация включена Минюстом в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

**Организация включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.


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