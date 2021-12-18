Милонов предложил учредить "новогодние социальные корзины" для малоимущих семей

Заместитель председателя Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, единоросс Виталий Милонов предложил учредить "новогоднюю социальную корзину" для семей, которые испытывают финансовые трудности в период праздников. Соответствующее письмо политика, адресованное главе Минтруда Антону Котякову, приводит RT.

"Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение "новогодней социальной корзины", — следует из обращения Милонова.

Предложенная единороссом мера, уверен он, помогла бы эффективнее проводить политику поддержки института семьи и рождения детей.

По мнению Милонова, государство могло бы закупать для малоимущих семей продукты на Новый год и Рождество: к примеру — украшения для дома, сладости для детей, сертификат на посещение государственной ёлки.