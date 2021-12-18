ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:15

Милонов предложил учредить "новогодние социальные корзины" для малоимущих семей

фото ЗакС политика Милонов предложил учредить "новогодние социальные корзины" для малоимущих семей

Заместитель председателя Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, единоросс Виталий Милонов предложил учредить "новогоднюю социальную корзину" для семей, которые испытывают финансовые трудности в период праздников. Соответствующее письмо политика, адресованное главе Минтруда Антону Котякову, приводит RT.

"Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение "новогодней социальной корзины", — следует из обращения Милонова.

Предложенная единороссом мера, уверен он, помогла бы эффективнее проводить политику поддержки института семьи и рождения детей.

По мнению Милонова, государство могло бы закупать для малоимущих семей продукты на Новый год и Рождество: к примеру — украшения для дома, сладости для детей, сертификат на посещение государственной ёлки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама