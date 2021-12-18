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Новости 11:47

Коронавирус подтвердился у более 27 тысяч россиян, из них 1997 — петербуржцы

фото ЗакС политика Коронавирус подтвердился у более 27 тысяч россиян, из них 1997 — петербуржцы

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 27 434 жителей России, оповещает оперативный штаб. Из всех новых случаев только у 7,5% не имелось клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии, по официальным данным, COVID-19 был выявлен у 10 186 823 россиян.

Зафиксировано 1 076 летальных исходов, всего болезнь унесла жизни 296 180 граждан.

Излечились при этом ещё 38 041 заражённых, всего — 8 952 266.

Лидирует по уровню распространения инфекции Москва — плюс 2283 заболевших, за ней идут Петербург (1997 случаев) и Подмосковье (1683 случая).


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