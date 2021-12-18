Петербург намерен существенно обновить городской общественный транспорт в ближайшие три года

Смольный напомнил о планах по обновлению городского общественного транспорта: процесс модернизации как автопарка, так и общей инфраструктуры должен занять три года, информирует пресс-служба петербургской администрации.

"У города большие планы по развитию городского общественного транспорта, в том числе в рамках новой модели транспортного обслуживания", — уточнил губернатор Александр Беглов.

В текущем году российское правительство санкционировало выделение Северной столице кредитов на развитие городской инфраструктуры на сумму, превышающую 24 млрд рублей. До 2024 года Петербург должен приобрести 255 новых трамваев и 314 новых троллейбусов, в том числе 117 — с увеличенным автономным ходом.

Кроме того, в период с 2022 по 2031 год из Фонда национального благосостояния городу на Неве предоставят 96,9 млрд рублей на покупку 950 вагонов метро.

Добавим, ранее Смольный одобрил повышение тарифов на проезд в общественном транспорте: с приходом 2022 года стоимость одной поездки в метро подорожает до 65 рублей, а в наземном городском транспорте — до 60 рублей.