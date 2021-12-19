В России выявили еще почти 28 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – менее 2 тысяч

В России за последние сутки выявлено 27 967 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 10 214 790 случаев заболевания. По официальным данным, к 19 декабря от коронавируса умерли 297 203 россиянина: 1023 летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией не меняется. Москва на первом месте: там зафиксировали еще 3013 случаев заражения. Петербург на втором: заболели еще 1955 человек. Подмосковье на третьем: там заразились еще 1825 граждан.