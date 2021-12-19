МВД объяснило сбой в системе ГИБДД прорывом труб в серверных помещениях

МВД продолжает устранять технический сбой в региональных отделениях ГИБДД, который уже вторые сутки не позволяет оформлять докумены на регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений.

"Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой", - сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что на восстановление потребуется "больше времени, чем анонсировалось накануне". Поэтому 19 декабря граждан не принимают в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД. Ориентировочно работы завершатся вечером 19 декабря, и 20-е число станет рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД.