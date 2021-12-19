Песков заявил, что Путина гнетет высокая смертность от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Наиле Аскер-заде в фильме "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1" заявил, что Владимира Путина гнетет высокая смертность от коронавируса в России.

"Смертность - это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая. Это трагедия, потому что действительно каждый день умирают уже на протяжении долгого времени - каждый день мы теряем более 1 000 или 1 200 наших сограждан. Это ужасно", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Он назвал тех, кто выступает против вакцинации и призывает к этому других, "опасными дураками".

Смертность от коронавируса не опускается ниже тысячи летальных исходов в день с середины октября. Она значительно росла с середины июня, когда в России распространился дельта-штамм коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 1 023 смертей от инфекции.