Петербургский Политех объявил о переходе на "исключительный" дистант из-за сложной эпидситуации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого решил перевести своих студентов на удалённое обучение ввиду напряжённой эмидемической обстановки, извещает пресс-служба вуза.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 20 декабря в Политехе вводится исключительно дистанционный формат обучения. Просим вас проявить личную ответственность: ограничить свои перемещения в городе и в университете. При появлении первых симптомов заболевания — оставайтесь дома, вызывайте врача (по телефону "122") и сообщите информацию в дирекцию вашего института", — указывается в послании Политеха.

Если у того или иного студента возникнут сложности при переходе на удалёнку, всех просят обращаться в дирекцию вуза.

Не так давно о полном переводе на дистант объявила петербургская Высшая школа экономики.