В Магадане найден мёртвым единоросс, "прославившийся" из-за фото с сотней убитых гусей

Депутат городской думы Магадана от "Единой России" Александр Крамаренко обнаружен мёртвым в своём офисе 19 декабря, информирует ТАСС.

"Проводим проверку по данному факту. Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", - известил источник агентства, близкий к ходу следствия.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что единоросс может быть причастен к массовому отстрелу диких гусей на Чукотке: в прессе опубликовали фотографию, на которой предположительно Крамаренко стоит с ружьём на фоне 178 убитых птиц, чьи тушки выложены в форме надписи "Чукотка-2021" и сердца.

По данному обстоятельству возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Ущерб государству оценили в более чем 700 тысяч рублей.