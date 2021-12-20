С 1 января в Ленобласти возрастут штрафы за безбилетный проезд в электричках

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" предупреждает пассажиров, что начиная с 1 января 2022 года будут скорректированы размеры штрафов за отказ от покупки билета на электричку.

В компании напомнили, что сумма санкции составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км.

"Штраф устанавливается в зависимости от территориального расположения остановочного пункта или станции, субъекта РФ, где обнаружен безбилетный пассажир", — отчитались в СЗППК.

Если для Петербурга размеры штрафов остались неизменными, то для Ленобласти возросли.

"С 1 января 2022 года размер штрафа в традиционных электропоездах составит: на территории Петербурга — 1075 рублей, на территории Ленобласти — 1390 рублей. В поездах "Ласточка": город — 1250 рублей, область — 1580 рублей. В электропоездах категории "Комфорт": город — 1100 рублей, область — 1450 рублей", — уведомляет компания-перевозчик.

Санкция применяется ко всем категориям пассажиров, отказавшимся приобретать проездной билет. Уполномоченный сотрудник должен на месте составить акт о безбилетном проезде в двух экземплярах, один из которых остаётся у пассажира. После безбилетника высаживают из поезда.