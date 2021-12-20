Мундеп Сафонов призвал Путина не подписывать закон о принципах организации публичной власти

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов обратился к президенту Владимиру Путину с призывом не подписывать законопроекты об общих принципах организации публичной власти.

По мнению Сафонова, предложения сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова создают "идеальную систему для перекладывания ответственности снизу вверх, где конечной инстанцией и единственным действительно ответственным лицом становится глава государства". По его словам, законопроекты устроены так, чтобы президент мог "дотянуться до самого малого муниципалитета на самой дальней окраине" и при желании "лично, в ручном режиме разрешить любую возникшую ситуацию", даже минуя губернаторов и региональные законодательные собрания.

Сафонов полагает, что это укрепляет власть лишь на первый взгляд. В России свыше 20 тысяч муниципалитетов, в каждом - от десятка до нескольких сотен человек. По его мнению, принятие законов приведет к тому, что вопрос установки дворовых качелей придется решать на уровне администрации президента. Мундеп опасается, что все это поставит Россию "на грань административно-управленческого коллапса и может привести к срыву национальных проектов и программ развития государства".

"Подобное положение, конечно не укрепит, а существенно ослабит систему власти. Более того, оно унизительно для поста главнокомандующего и президента великой страны", - считает Сафонов.

Он призвал Путина не подписывать закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".