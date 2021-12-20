Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB ещё год назад опасался отравления или ареста

Основатель Group-IB Илья Сачков, пребывающий в СИЗО по подозрению в государственной измене, ещё год назад опасался либо покушения на себя, либо ареста. О своих переживаниях он рассказал в ролике, отправленном друзьям, делится Forbes.

Сачков сообщил, что боялся отравления и часто замечал за собой слежку. "Последние месяцы свободы он говорил и про обвинение в госизмене", - поделились его друзья в разговоре с изданием.

На данный момент неизвестно, в чём конкретно обвиняется Сачков. В СИЗО его отправили в сентябре, под арестом бизнесмен пробудет до весны 2022 года.

По информации Bloomberg, Сачков якобы мог передать ЦРУ сведения о хакерской группе, которая работает на российских силовиков.