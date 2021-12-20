Кутепов разработал законопроект о роботах и их взаимоотношениях с людьми

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о правовом регулировании в сфере оборота роботов, передает ТАСС.

Законопроект дает определение понятию "робот", устанавливает сферы их применения и закрепляет правила взаимоотношений робота и человека. Кутепов предлагает запретить оборот в России роботов, которые могут самостоятельно принимать решения и у которых есть свойства, позволяющие их использовать с боеприпасами, взрывчаткой и другим вида оружия.

В документе Кутепов разделил роботов на четыре класса: первый класс (высокой опасности), второй класс (средней опасности), третий класс (низкой опасности), четвертый класс (неопасные). Для использования первых трех потребуется лицензия. Ее предлагается не выдавать юрлицам, внесенным в реестр иноагентов, хозяйственным обществам, контролируемым иностранным инвестором, предпринимателям с непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие.