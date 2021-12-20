Песков: В России нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России никто не преследуется по политическим убеждениям, передает ТАСС.

Так Песков прокомментировал закон, который подписал президент Украины Владимир Зеленский - об упрощенном получении украинского гражданства преследуемым в России.

"В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-то политических преследований в России нет", - заявил Песков.

"Мемориал"* с конца нулевых годов ведет список политзаключенных. Долгое время там были лишь несколько десятков человек, но после 2015 года число политзаключенных стало резко расти. В конце октября 2021 года в списке значились 420 человек, которых организация признала политзэками.

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов