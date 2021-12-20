Главред RT считает госизменой расследования о дворцах и имуществе чиновников

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян полагает, что расследования журналистов про дворцы, имущество и недвижимость российских чиновников могут подпадать под уголовную статью 275 — государственная измена. Соображениями на сей счёт она поделилась в ходе шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".

В то же время Симоньян заявила, что не сомневается в честности некоторых журналистских изысканий. Она рассказала, что однажды у неё была дискуссия с одним из расследователей, который "сейчас в бегах", в ходе которой она сообщила о якобы наличии иностранного финансирования издания, в котором он трудится. Именно данное обстоятельство, по версии Симоньян, и может расцениваться как госизмена.

"По заданию и за деньги спецслужб США ты собираешь информацию для передачи, консультаций и публикации про высокопоставленных людей Российской Федерации, чиновников и прочее. Это и есть государственная измена. Да не журналист ты, а просто изменник!" — заявила Симоньян.

Уточним, что согласно действующему российскому законодательству сведения о недвижимости чиновников не являют собой гостайну.

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Алексея Навального