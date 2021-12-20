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Новости 14:42

Суд отправил под домашний арест сына Павла Астахова по делу об особо крупном мошенничестве

фото ЗакС политика Суд отправил под домашний арест сына Павла Астахова по делу об особо крупном мошенничестве

Головинский суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, по делу о крупном мошенничестве, сообщили представители московских судов.

Под домашним арестом Астахов останется до 18 февраля 2022 года. Его обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подробности дела Астахова пока не раскрываются. Телеграм-канал Mash пишет, что речь идет о хищении 1,2 млрд рублей. Канал пишет, что Астахов якобы мог вместе с партнером Дмитрием Арсеевым набрать кредитов через свою компанию, а затем оформить процедуру возврата НДС примерно на 130 млн рублей. Известно, что Астахов работал в Региональном банке развития в Крыму, ему принадлежало 8,5% акций.


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