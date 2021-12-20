Суд назначил условные сроки бывшим сотрудникам ГМЗ "Петергоф" по делу о растрате 42 млн рублей

Куйбышевский суд Петербурга приговорил ведущего инженера отдела реставрации и реконструкции ГМЗ "Петергоф" Дмитрия Демина и начальника отдела Дмитрия Дорохина к четырем годам условно по делу о растрате, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд признал Демина и Дорохина виновными в хищении денег. По версии следствия, они были пособниками замгендиректора музя Виктора Сорокина в хищении 27,7 млн и 14,9 млн рублей при реконструкции причала в Нижнем парке в 2013-2014 годах. Кроме четырех лет условно, каждому назначили испытательный срок в два года.

В 2020 году по этому же делу условный срок получил главный инженер компании-подрядчика "Феррумленд" Алексей Завгородний, а зимой 2021-го - гендиректор Сергей Железкин.