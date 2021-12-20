Сотрудников аппарата мировых судей Невского района отстранили от работы из-за отсутствия справок о вакцинации

В понедельник, 20 декабря, сотрудники петербургского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейд среди работников аппарата мировых судей Невского района и выявили граждан, у которых отсутствуют сертификаты о вакцинации от COVID-19, делится "Фонтанка".

Выяснилось, что сразу у пяти человек не имелось необходимой для продолжения работы справки: при этом отстранение даже одного сотрудника чревато замедлением функционирования всего судейского аппарата.

В комитете по законности уточнили, что проверка осуществлялась в рамках постановления Роспотребнадзора "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

"Сотрудники вернутся к работе после предоставления необходимых документов (сертификаты о прививках, медотводы и пр.)", - известили в комитете.