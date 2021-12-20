ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:26

Сотрудников аппарата мировых судей Невского района отстранили от работы из-за отсутствия справок о вакцинации

фото ЗакС политика Сотрудников аппарата мировых судей Невского района отстранили от работы из-за отсутствия справок о вакцинации

В понедельник, 20 декабря, сотрудники петербургского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейд среди работников аппарата мировых судей Невского района и выявили граждан, у которых отсутствуют сертификаты о вакцинации от COVID-19, делится "Фонтанка".

Выяснилось, что сразу у пяти человек не имелось необходимой для продолжения работы справки: при этом отстранение даже одного сотрудника чревато замедлением функционирования всего судейского аппарата.

В комитете по законности уточнили, что проверка осуществлялась в рамках постановления Роспотребнадзора "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

"Сотрудники вернутся к работе после предоставления необходимых документов (сертификаты о прививках, медотводы и пр.)", - известили в комитете.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама