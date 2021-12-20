Правительство одобрило проект закона, предполагающего до 12 лет колонии за пытки

Члены кабинета министров РФ одобрили проект законотворческой инициативы, предполагающей ужесточение уголовной ответственности за пытки, информирует "Интерфакс".

"Правительство поддерживает законопроект", - сообщает агентство.

В понедельник, 20 декабря, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Государственной думы сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Документом предлагается лишать граждан свободы за пытки сроком до 12 лет. Он дополняет статью УК РФ 302 "Принуждение к даче показаний", вводя новый субъект преступления – сотрудника правоохранительного органа, что позволит привлекать к уголовной ответственности в том числе сотрудников ФСИН.