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Новости 16:55

Правительство одобрило проект закона, предполагающего до 12 лет колонии за пытки

фото ЗакС политика Правительство одобрило проект закона, предполагающего до 12 лет колонии за пытки

Члены кабинета министров РФ одобрили проект законотворческой инициативы, предполагающей ужесточение уголовной ответственности за пытки, информирует "Интерфакс".

"Правительство поддерживает законопроект", - сообщает агентство.

В понедельник, 20 декабря, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Государственной думы сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Документом предлагается лишать граждан свободы за пытки сроком до 12 лет. Он дополняет статью УК РФ 302 "Принуждение к даче показаний", вводя новый субъект преступления – сотрудника правоохранительного органа, что позволит привлекать к уголовной ответственности в том числе сотрудников ФСИН.


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