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Новости 17:26

Петербургский инвестор хочет отсудить у Собчак 100 млн рублей из-за расследования об "инфоцыганах"

фото ЗакС политика Петербургский инвестор хочет отсудить у Собчак 100 млн рублей из-за расследования об "инфоцыганах"

Петербургский инвестор Сергей Бриз, владелец собственного учебного центра, намерен отсудить у телеведущей Ксении Собчак 100 млн рублей из-за её фильма об "инфоцыганах". 

"Вы используете национальность как ругательство, как символ обмана и мошенничества, оскорбляя целую этническую группу цыган численностью порядка 800 тысяч человек в России. В вашем ролике определение "инфоцыгане" – символ мошенничества и предпринимательской нечистоплотности в сфере обучающих услуг", - поделился мнением Бриз у себя в Instagram.

Предприниматель полагает, что, если бы Собчак нарекла "инфоцыган", к примеру, "инфомошенниками", суть посыла, заложенного в слово, не изменилась бы, тогда как в данном случае оно уничижительно характеризует целый народ.

"Использование слова „инфоцыган" к кому бы то ни было грубо нарушает сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ и является возбуждением ненависти к целой этнической группе граждан РФ, параллельно унижая их честь и достоинство. Напомню, что цыгане плечом к плечу с другими гражданами Советского союза сражались против немецко-фашистских захватчиков, 11 из них стали героями Советского союза. Сегодня цыгане активно участвуют в общественной и экономической жизни нашей страны", - подчёркивает Бриз.

В случае если суд согласится с его доводами, выигранные деньги инвестор обещает направить в ФНКА российских цыган. Кроме того, он настаивает, чтобы Собчак публично извинилась за выпуск и удалила его.

Расследование Ксении Собчак "Инфоцыгане", вышедшее 15 декабря, посвящено разоблачению авторских курсов звёзд, которые за деньги учат граждан, как стать успешными и богатыми. В фильме звучат имена таких известных инфлюенсеров, как Оксана Самойлова, Елена Блиновская, Валерий Чекалин и Виктория Боня.


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