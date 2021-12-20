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Новости 17:50

Трамваи перестанут ходить между "Пролетарской" и "Рыбацким" до конца текущего года

фото ЗакС политика Трамваи перестанут ходить между "Пролетарской" и "Рыбацким" до конца текущего года

C 23 по 31 декабря в Петербурге будет временно прервано движение трамваев №№ 24 и 27 между станциями метро "Пролетарская" и "Рыбацкое", информирует "Горэлектротранс".

На линию выведут дополнительные автобусы № 115А, а также две маршрутки К-97 и К-239.

Движение трамваев прерывают ввиду предстоящего ремонта по замене изношенных путей на улице Грибакиных.

"Специалисты комитета по транспорту будут следить за ситуацией и при необходимости принимать меры по усилению движения транспорта на проспекте Обуховской Обороны и Шлиссельбургском проспекте", - сообщает ГЭТ.


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