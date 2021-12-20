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Новости 18:22

"Пятёрку по контрольной получил": Навальный поведал об успехах в освоении швейного мастерства в колонии

фото ЗакС политика "Пятёрку по контрольной получил": Навальный поведал об успехах в освоении швейного мастерства в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в покровской ИК-2, поделился историей об успехах в освоении швейного мастерства, которое он обязан постигать, сидя в заключении.

С иронией политик отметил, что всё происходящее с ним походит на живое воплощение фразы типичного школьного педагога: "Будешь плохо учиться, останешься на второй год и пойдёшь потом в ПТУ". 

"Учился я хорошо, но вот в ПТУ все равно попал. Ага. Я учащийся ПТУ, проходящий обучение по профессии 19601 "швея"", - констатирует Навальный.

По будням политик постигает азы профессии на специальных уроках. При этом к нему единственному приставлен сотрудник колонии, который на протяжении пяти часов, что Навальный сидит в классе, снимает его на видео.

"С теорией у меня всё ок. Вот пятёрку по контрольной получил. А вот шить не выходит. Скорость шитья регулируется педалью, и машинка у меня либо стоит, либо с огромной скоростью фигачит совершенно косую строчку, что вводит меня в состояние бешенства, и тогда, ясен пень, вообще ничего не получается", - пишет политик в своём телеграм-канале.

В начале февраля 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный в рамках дела "Ив Роше". Службу не устроило, что оппозиционер, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления в августе 2020 года, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок.


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