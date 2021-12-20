"Разгильдяйство недопустимо": Беглов заявил, что нарушения в уборке снега нашли на каждой второй проверенной территории

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" заявил, что Смольный дал достаточно времени жилищным и коммунальным службам, чтобы они справились с выпавшим снегом, и не все из них выполнили работу качественно.

По словам Беглова, ГАТИ за последние две недели проверила 303 территории, и нарушения в зимней уборке инспекторы нашли на каждой второй из них. Ответственные за это организации оштрафовали более чем на 4 млн рублей, еще на 6 млн наказали за неочищенные кровли.

Всего с конца ноября ГАТИ проверила 244 управляющие организации. Почти в 30% случаев проверяющие нашли серьезные нарушения, главное из них – плохо организованная очистка крыш от снега и наледи. По словам Беглова, не приняты меры по уборке выходов из парадных, не организованы своевременная очистка и вывоз снега из дворов.

"По итогам проверок возбуждено 111 административных дел в отношении юридических и должностных лиц, из них 48 протоколов – в отношении государственных жилкомсервисов. Общая сумма штрафов – более 21 млн рублей. Город выделяет на зимнюю уборку большие деньги. Разгильдяйство, безответственность в этом вопросе недопустимы", - заявил Беглов.

Губернатор напомнил, что в Центральном районе уволили главу одного из жилагентств, также там проводится проверка в отношении профильного замглавы администрации. Также Беглов поручил оценить действия ГУДП "Центр". По его словам, руководство предприятия не смогло эффективно организовать работу по зимней уборке улиц, и очистить ключевые магистрали в центре удалось только после того, как туда перекинули технику из Колпинского и Пушкинского районов.

Беглов заявил, что к вечеру понедельника на плавильные пункты Петербурга с начала снегопадов доставили более миллиона кубометров снега. Для сравнения: за три месяца, всю прошлую зиму, набралось порядка 1,3 млн кубометров.