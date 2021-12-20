Синоптики обещают Петербургу морозный и снежный Новый год

Петербург ожидает морозная Новогодняя ночь: такими прогнозами поделились ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус и метеоролог Юрий Куткевич.

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Петербурге. Впервые за последние несколько лет ожидается морозное настроение.

Леус напомнил, что декабрь выдался переменчивым в Северной столице – сильные морозы сменила оттепель.

"Если продлить эту тенденцию, то мы придём к тому, что Новый год должен быть достаточно зимним и холодным по меркам Санкт-Петербурга. Высокая вероятность того, что выпадет небольшой снег в новогоднюю ночь. А преобладающая температура с 31-ое на 1-ое сейчас видится в диапазоне от -7 до -12", - цитирует Леуса "Фонтанка".

Аналогичный прогноз представил также Куткевич.

"Ожидается слабо морозная погода с температурой от -3 до -8. Осадки сложнее прогнозировать, чем температуру, но я сделаю предположение, что в новогоднюю ночь либо выпадет немного снега, либо вообще его не будет", - заключил специалист.

Резюмируя, синоптики единогласно отметили, что, поскольку до Нового года очередной оттепели в городе не ожидается, выпавший снег растаять не должен. Более точные показатели будут известны 27-28 декабря.

Последний раз петербуржцы встречали Новый год при ощутимой минусовой температуре с 2015 на 2016 год.