Петербуржец подал в суд на АО "Дед Мороз" за недоставшиеся ему за 23 года подарки

Петербуржец Игорь Мирзоев подал в суд на акционерное общество "Дед Мороз", которое владеет вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге и его почтой, пишет "Бумага".

Иск подан в Великоустюгский районный суд. Мирзоев требует обязать Деда Мороза исполнить загаданные им желания, подарить 23 новогодних подарка и возместить моральный ущерб в 10 млн рублей. В иске он указал, что АО "Дед Мороз" причиняет ему нравственные страдания, нарушая его неимущественные права, так как уже 23 года, с 1998-го, не исполняет своих публично взятых обязательств – раздачи подарков. К иску Мирзоев предложил список подарков за этот период и перечень "самых заветных мечтаний", но с журналистами ими не поделился.

По словам Мирзоева, ежегодно миллионы людей загадывают подарки, но им – в частности, ему самому и его друзьям – они не приходят. Мирзоев подчеркнул, что АО "Дед Мороз" позиционирует себя как представителя Деда Мороза.