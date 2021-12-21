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Новости 9:57

В США зафиксировали первый случай смерти после заражения "омикроном"

фото ЗакС политика В США зафиксировали первый случай смерти после заражения "омикроном"

В Техасе сконался мужчина с подтверждённым COVID-штаммом "омикрон", информирует ABC News: случай стал первым в США.

По сведениям американского агентства, умер 50-летний гражданин, не прошедший вакцинацию и имевший "серьезные проблемы со здоровьем".

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ранее известили, что штамм "омикрон" стал преобладающим в стране: 73,2% заражений COVID-19 в стране пришлись именно на него. 

Добавим, впервые о смерти в результате заражения "омикроном" сообщила Великобритания: случай зафиксировали 13 декабря. 


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