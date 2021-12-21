В Смольном передумали и решили разрешить общественному транспорту работать в новогоднюю ночь

Петербургский градоначальник Александр Беглов заявил, что в новогоднюю ночь для горожан всё же будет доступен общественный транспорт: ранее власти Северной столицы заявляли об обратном.

В Петербурге в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт. Об этом 20 декабря, участвуя в церемонии зажжения огней главной ёлки на Дворцовой площади, объявил губернатор Александр Беглов.

"Обязательно транспорт будет работать в ночное время, мы сейчас принимаем это решение", — сообщил губернатор во время церемонии зажжения огней на главной городской ёлке. Трансляция велась телеканалом "Санкт-Петербург".

Ранее Смольный известил, что метро и наземный общественный транспорт в течение новогодней ночи доступны для петербуржцев не будут: мера помогла бы не допустить массового скопления граждан в условиях пандемии.