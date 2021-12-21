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Новости 11:45

Петербург обогнал Москву по числу новых случаев коронавируса за сутки

фото ЗакС политика Петербург обогнал Москву по числу новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 25 907 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1 115 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 027 человек (на восемь больше, чем накануне). Сумели поправиться 40 219 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: в Петербурге – 2 075 новых больных (на 117 больше, чем накануне), в Москве – 1 906, в Подмосковье – 1 811. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 302 человека с коронавирусом и скончались 66 (накануне – 64).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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