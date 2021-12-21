Дом Кавоса на Петроградской стороне стал памятником регионального значения

Руководство КГИОП включило в реестр исторических памятников регионального значения доходный дом Кавоса, расположенный на углу Большой Монетной улицы и Каменноостровского проспекта. Построенный в конце XIX века, особняк преобразился, приобретя свой нынешний вид на рубеже 1910-х годов: проект выполнил ученик Леонтия Бенуа Василий Андросов.

Отмечается, что здание представляет собой "подлинный образец архитектуры Петербургской столицы рубежа XIX-XX веков, сочетающий в себе элементы старой архитектурной школы, кирпичной архитектуры и "новофранцузского" стиля".

В доме Кавоса бывали живописцы Илья Репин и Архип Куинджи, юрист Анатолий Кони, балерина Матильда Кшесинская, в одной из квартир устроившая лазарет для раненых в Первой Мировой войне. Популярен был особняк, остающийся в наши дни жилым домом, и среди отечественных кинорежиссеров различных эпох.

фото: kgiop.gov.spb.ru