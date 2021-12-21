Смольный приобрёл более 60 новых машин скорой помощи

В нынешнем году из бюджета Петербурга были выделены средства на покупку 69 новых карет скорой помощи марки Ford Transit, 44 из которых будут поставлены на баланс районных поликлиник, информирует пресс-служба Смольного.

Все транспортные средства оснащены новейшим оборудованием.

"Закуплено 69 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе два реанимобиля. Станции скорой медицинской помощи переданы 23 автомобиля класса В и реанимобили, 44 автомобиля будут направлены в районные поликлиники", — уточнили в городской администрации.

В 2022 году Петербург приобретёт ещё 144 скорых.

В подразделениях скорой медицинской помощи Северной столицы трудятся более 500 выездных бригад. В этом году у них было более чем 1,5 миллиона вызовов.