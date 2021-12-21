Беглов выдвинул Корабельникова на пост вице-губернатора

Депутатам Законодательного собрания Петербурга предстоит отклонить или утвердить кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора: соответствующий запрос направил на рассмотрение парламента губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас Корабельников занимает должность председателя комитета финансов. "Финансовым" вице-губернатором является Эдуард Батанов. Предположительно, из-за нового назначения в правительстве города сфера ответственности Батанова может измениться.

Корабельников родился в Ленинграде в 1987 году. В 2009 году завершил обучение на кафедре теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ. В период с 2008-го по 2012-й трудился в консалтинговой компании Ernst&Young, позднее занял пост главы налоговой и юридической практики данной фирмы в Уральском федеральном округе.

В 2014 году стал советником градоначальника Петербурга по экономическим вопросам, с 2015 года возглавил комитет по финансам города.