ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:57

Беглов выдвинул Корабельникова на пост вице-губернатора

фото ЗакС политика Беглов выдвинул Корабельникова на пост вице-губернатора

Депутатам Законодательного собрания Петербурга предстоит отклонить или утвердить кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора: соответствующий запрос направил на рассмотрение парламента губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас Корабельников занимает должность председателя комитета финансов.  "Финансовым" вице-губернатором является Эдуард Батанов. Предположительно, из-за нового назначения в правительстве города сфера ответственности Батанова может измениться.

Корабельников родился в Ленинграде в 1987 году. В 2009 году завершил обучение на кафедре теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ. В период с 2008-го по 2012-й трудился в консалтинговой компании Ernst&Young, позднее занял пост главы налоговой и юридической практики данной фирмы в Уральском федеральном округе.

В 2014 году стал советником градоначальника Петербурга по экономическим вопросам, с 2015 года возглавил комитет по финансам города.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама