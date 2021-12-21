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Новости 13:42

В ЦПКиО начнёт работу самый большой каток в Петербурге

фото ЗакС политика В ЦПКиО начнёт работу самый большой каток в Петербурге

Начиная с 22 декабря на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Кирова будет открыт самый большой в Петербурге искусственный каток, сообщили в комитете по культуре.

Площадь для катания граждан составит 4 тысячи кв. метров. При этом отмечается, что площадка способна работать даже при плюсовой температуре.

До нынешнего года каток в ЦПКиО был сделан из натурального льда, уточнили в комитете.

"Новая ледовая площадка, оборудованная системами охлаждения, сможет сохранять идеально ровное покрытие вплоть до конца марта и выдерживать температуру воздуха до +8 градусов", - добавили в Смольном.

В парке для некатающихся будет доступна новогодняя ярмарка.


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